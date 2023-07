Victoria dei Maneskin e la love story con Luna: vacanze romane tra baci e carezze, amore a gonfie vele

di Redazione Web

La storia d'amore tra Victoria De Angelis e Luna Passos procede a gonfie vele. Le due non si vedevano pubblicamente dal weekend alle Balneari insieme ai suoi compagni della band Thomas Raggi ed Ethan Torchio e alcuni amici. Nei giorni scorsi, la bassista dei Maneskin è stata avvistata con la sua fidanzata mentre passeggiano per le strade del centro di Roma. Le due ragazze sono arrivate in motorino e hanno pranzato in un bar, tra baci e carezze.

Victoria De Angelis e Luna Passos

La rivista Chi ha pubblicato le foto che ritraggono Victoria e la sua fidanzata Luna, intente a scambiarsi tenerezze e abbracci.

Chi è Luna Passos

Luna Passos è una modella nata a Rio de Janeiro. Ha una sorella maggiore laureata in medicina cinese. La modella è alta 1,75 centimetri, castana chiara con occhi scuri. Luna Passos non è la classica modella, ha infatti lineamenti molto delicati resi forti da un taglio mullet molto deciso. Ha calcato le passerelle di Yves Saint Laurent o Ginvenchy ed è comparsa in importanti servizi fotografici finiti su riviste di moda e lifestyle.

