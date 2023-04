Maneskin, Victoria compie gli anni e Damiano le lancia una torta in faccia durante il concerto. La reazione esilarante

di Redazione Web

Tempo di festeggiamenti per i Maneskin. La bassista della rock band, Victoria De Angelis, ha compiuto 23 anni proprio nel bel mezzo del tour europeo. In occasione del compleanno, i componenti del gruppo hanno ben pensato di organizzare una bellissima (ed esilarante) sorpresa per la musicista. Di cosa si tratta?

Damiano David, il video dello “sputo” durante il concerto fa scoppiare il caso: «Gesto schifoso»

Damiano dei Maneskin cambia ancora look: «No more blonde». Fan perplessi, ecco cos'ha fatto

Damiano David dei Maneskin, l'ennesimo cambio di look lascia i fan senza parole: «Faccio qualcosa di stupido...»

Maneskin, la sorpresa per Victoria

Il momento esilarante è stato ripreso dai fan che hanno poi condiviso il video sui social facendolo diventare virale. Il filmato mostra anche la reazione di Victoria che, sorpresa dal gesto, è rimasta immobilizzata per qualche secondo. Dopo essersi pulita un po' il viso, la bassista ha iniziato a rincorrere Damiano lanciandogli, scherzosamente, alcuni pezzi di torta.

Parabéns, aniversariante!



Simplesmente O DAMIANO JOGANDO BOLO NA VICTORIA 🗣



📍 | Viena, Austria [28.04.2023]pic.twitter.com/dAcUL1JG6I — Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) April 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA