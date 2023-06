Vasco Rossi commenta «slurp» alla foto di Victoria dei Maneskin. Fan inorriditi: «È una ragazzina, tu hai 70 anni»

di Redazione web

Anche a Vasco Rossi piace Victoria De Angelis. Il commento allo scatto della bassista dei Maneskin è inequivocabile. Uno "slurp", infatti, è comparso sotto la foto in bikini con i colori del Brasile, ricondivisa da un'altra pagina social, e a scriverlo è stato proprio il cantautore italiano. L'accaduto non è passato inosservato ai fan che non hanno apprezzato il commento e hanno così aspramente criticato Vasco.

Il commento di Vasco Rossi

Vasco Rossi è stato aspramente criticato dai fan per il commento "particolare" alla bassista dei Maneskin. La foto in bikini giallo-verde ha raggiunto il Brasile conquistando tutti, anche il cantautore italiano che non ha resistito e ha commentato con uno «Slurp! 🔥».

Le critiche dei fan

Il cantautore italiano, per i fan di Victoria, questa volta l'ha fatta grossa. 71 anni lui e 23 anni lei, il commento di Vasco Rossi non è stato proprio accettato dai follower. «Hai 71 anni, non ti vergogni?», scrivono alcuni utenti su Instagram. E ancora: «Vasco, ma potrebbe essere tua nipote», rispondono altri. «Caro Vasco, è finito il tempo delle mele», tuonano altri fan.

