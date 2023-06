Da Vasco a Cat Stevens: un weekend romano a tutto live

di Donatella Aragozzini

Un lungo weekend di spettacolo anche questa settimana, con tanti appuntamenti imperdibili già a partire dalla giornata di domani, venerdì 16 giugno. L'evento più atteso è naturalmente il ritorno di Vasco Rossi a Roma: il 16 e 17 giugno il rocker sarà all'Olimpico con un grandioso live in cui sarà accompagnato dai suoi storici musicisti, ma con quella che lui stesso definisce «una grande innovazione: una sezione fiati di tre elementi, tromba, trombone e sax, che renderà ancora più festosa la band». Sempre il 16, alle Terme di Caracalla, ultima tappa romana del tour dei Negramaro che ne celebra i vent'anni di carriera, mentre Alex Britti, dalle 19.30, si esibirà sulla terrazza della sede storica del Messaggero in via del Tritone, nell'ambito della settimana celebrativa per i 145 anni del quotidiano. Ha per protagonista il suono degli strumenti a corda il live di Mannarino in occasione del Roma Summer Fest 2023, il 16 e 17 giugno all’Auditorium Parco della Musica, mentre spazia dalla canzone d’autore al jazz il concerto di Sergio Cammariere in programma domani alla Casa del Jazz nell'ambito della rassegna Summertime, nel quale il cantautore calabrese sarà accompagnato dai suoi fidati musicisti e dalla Medit Orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori, per un'esibizione che abbraccia i successi del passato e i brani del suo nuovo disco di inediti “Una sola giornata”.



Grande attesa, domenica 18 giugno, per Yusuf/Cat Stevens, che torna ad esibirsi in Italia dopo 9 anni con un'unica data all’Auditorium Parco della Musica: in scaletta i brani del suo nuovo album “King of a Land”, a cui ha lavorato per quasi 112 anni, e alcuni classici del suo repertorio. «Abbiamo preparato un grande spettacolo, scelto accuratamente tutti i brani; con le sonorità potremo tornare indietro nel tempo. Abbiamo aumentato il numero di musicisti e aggiunto degli ottoni, in modo da poter suonare alcune canzoni del passato; sarà bello rivivere quelle emozioni, sia per chi le ha assaporate in quel periodo, sia per chi non c’era e può viverle ora. Per tutti ci sarà un assaggio degli anni Sessanta», ha spiegato l'artista britannico. Infine, per gli amanti della lirica, il Teatro dell'Opera ospita dal 16 al 25 giugno la “Madama Butterfly” di Puccini nella messa in scena di Àlex Ollé de La fura dels Baus, realizzata in collaborazione con l’Opera di Sidney e diretta dal Maestro Roberto Abbado. Protagonista il soprano Eleonora Buratto, tra i più acclamati al mondo, che proprio nei panni di Cio Cio-San ha recentemente ottenuto uno straordinario successo al Metropolitan di New York e che interpreta questo ruolo per la prima volta in Europa. Accanto a lei il tenore ucraino Dmytro Popov è Pinkerton.



Conclusa ormai la stagione teatrale tradizionale, non mancano sale che propongono spettacoli in cartellone anche questo weekend. È il caso del Teatro Tor Bella Monaca, che nel fine settimane ne propone ben due: sabato 17 giugno e domenica 18 giugno va in scena “La mia miglior nemica”, una commedia che passa dal rosso della passione al giallo del thriller, attraverso la storia di quattro ragazze sull’orlo del matrimonio, mentre domenica spazio ai bambini con lo spettacolo “Il miracolo del sottomarino giallo”, protagonisti supereroi che aspettano di salvare il mondo e principesse che devono trovare una soluzione ai loro conflitti. Infine, tante le mostre in programma. Degna di nota l'esposizione, fino al 19 giugno nella hall della sede del Messaggero di via del Tritone, di una cinquantina di prime pagine emblematiche dal 1878, anno di nascita del quotidiano romano, fino ad oggi: un incredibile viaggio nella storia, dal primo passo sulla Luna all'addio ad Alberto Sordi, dalla morte di papa Wojtyla fino alla scoppio della guerra in Ucraina, dall'incoronazione di Re Carlo e alla morte di Silvio Berlusconi.

Infine, è l'ultimo weekend per visitare la mostra “Il Giro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA