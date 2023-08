Giorgia Soleri, incontro vip a Stromboli: «È l'anima della festa». Ecco chi è

di Redazione web

Giorgia Soleri a Stromboli ha avuto un incontro "vip". In compagnia di un altro influencer italiano, la 27enne ha condiviso delle immagini in cui, a cena, era seduta con quella che ha definito «l'anima della festa».

Entrambi milanesi, in cerca di tranquillità dal caos della città lombarda, si sono ritrovati sull'isola siciliana per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ecco di chi si tratta.

Cena vip in compagnia

Tra musica, risate e divertimeno, tra le stories Instagram di Giorgia Soleri è apparso Tommaso Zorzi.

L'ex gieffino è a Stromboli da diversi giorni e, tanto quanto l'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, sembra in cerca di serenità in compagnia di amici e lontani dalla caotica Milano. Il suo flirt con il direttore artistico di Benetton Andrea Incontri, potrebbe essere in pausa per le vacanze estive o, addirittura, finito.

Giorgia Soleri e Tommaso Zorzi insieme a Stromboli: due cuori solitari che si consolano a vicenda?

Intanto, durante la cena, l'influencer pare fosse stanco della musica e dei balli intorno a sé, mentre Giorgia Soleri, ironicamente, mentre lo inquadrava l'ha definito, appunto «"L'anima della festa"».

