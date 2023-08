«Frequenti qualcuno?»: Giorgia Soleri e la risposta (sorprendente) al fan sul dopo Damiano David

di Redazione Web

La fine della storia d'amore tra Damiano David, frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri, continua a essere un argomento social. Mentre entrambi, non hanno più parlato della loro rottura mostrandosi presi dalle loro vite e dalle vacanze estive, chi tra amici o in solitaria e chi con una nuova fiamma, i fan della ex coppia continuano a volerne sapere di più sulla loro vita sentimentale. Infatti, nelle ultime ore, Giorgia Soleri ha risposto, attraverso le sue Instagram stories, ad una curiosità di una fan: «Frequenti qualcuno?». Ma andiamo a vedere cosa ha risposto l'attivista.

«Al momento non mi frequento con nessuno».

Poi, l'attivista ha descritto la sua estate «sorprendente». Infatti ha voluto precisare che i giorni trascorsi a Stromboli sono stati davvero magnifici. «Stromboli è veramente uno dei posti più magici che abbia mai visitato - ha raccontato Giorgia Soleri -. Ci sono spesso feste in spiaggia o nelle case private ma è perfetta per chi cerca relax. Punto bonus che ho adorato: il telefono prende pochissimo, soprattutto in spiaggia. Tornerò sicuramente».

