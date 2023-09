Giorgia Soleri: «Sarò la prima a fare il red carpet di Venezia con i peli sulle gambe». La domanda spiazzante: ti eccito?

di Redazione web

Giorgia Soleri si trova a Venezia per partecipare all'80esima edizione del Festival del Cinema. In queste ore si sta preparando per fare il suo secondo red carpet e sta documentando il percorso tramite le sue storie Instagram.

Il suo debutto a Venezia risale all'anno scorso, quando la sua partecipazione fu molto contestata a causa di dichiarazioni rilasciate sul cinema poco tempo prima. La ragazza aveva detto che i film la annoiavano e i fan non si sono dimenticati le sue parole.

Quest'anno però, l'attivista ritorna con un nuovo look e single, pronta a incantare i fotografi. Andiamo a vedere la sua preparazione.

Giorgia Soleri e la preparazione al Red Carpet

Giorgia Soleri ha aggiornato i fan sulla sua preparazione al red carpet del Festival del Cinema di Venezia già dal primo spostamento in hotel. Insieme alla sua manager rifletteva sul fatto che lei sarà «la prima a sfilare sul red carpet con i peli sulle gambe», oltre ai peli sotto le ascelle.

L'attivista ha deciso di smettere di depilarsi quando ha «stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull'accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri», come dichiarato in alcune interviste.

La preparazione con le maschere idratanti

Giorgia Soleri inizia la sua preparazione per il red carpet dalle maschere idratanti per il viso, i capelli e i piedi. La ragazza si trova quasi nuda dentro la sua camera d'hotel, con una canottiera e l'asciugamano a reggerle i capelli e la domanda al suo pubblico ha lasciato di stucco: «Ti eccito?»

La domanda ironica ha fatto scoppiare dal ridere la sua manager, mentre tornavano, emozionate, a dedicarsi alla preparazione per il red carpet.

