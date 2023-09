Caterina Murino condanna l'uccisione dell'orsa Amarena sul red carpet a Venezia: «Per gli animali uccisi dall'ignoranza dell'uomo»

di Redazione web

Il Festival del Cinema di Venezia è sempre uno degli eventi più importanti dell'anno, moltissimi attori e registi si riuniscono per celebrare il cinema e le nuove pellicole in uscita. Il Red Carpet di Venezia è uno dei più ambiti da celebrità e influencer ed è una vetrina dove in molti scelgono di trasmettere alcuni messaggi sociali importanti.

Quest'anno la madrina del Festival di Venezia, Caterina Murino, ha deciso di essere accompagnata da un ospite speciale durante il suo Red Carpet per trasmettere un messaggio importante.

Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Caterina Murino e il suo accompagnatore speciale

Caterina Murino, madrina dell'ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha deciso di farsi accompagnare sul Red Carpet da un ospite inatteso, a quattro zampe.

Un messaggio forte e chiaro quello di Caterina, contro la violenza sugli animali. Sole, il nome della cagnolina che ha passeggiato allegramente su Red Carpet di fronte ai fotografi, è diventata «simbolo dell'amore per tutti gli animali uccisi e massacrati dall'ignorante mano dell'uomo».

Caterina Murino ha deciso di dedicare questo momento ad Amarena, l'orsa uccisa a fucilate che ha lasciato soli i suoi cuccioli: «Per Amarena, per la capretta per tutte quelle anime innocenti…..continueremo a batterci per una giustizia e educazione in questo mondo che sembra abbia perso il senso della compassione e dell’amore».

L'impegno per la lotta contro la violenza sugli animali è sempre stato un tema molto caro e vicino alla madrina del Festival di Venezia, che ha dimostrato di avere una bontà d'animo ineguagliabile.

