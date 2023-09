Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il bacio sul Red Carpet di Venezia fa innamorare i fan: «Quando vi sposate?»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie dello spettacolo più amate di sempre. Il loro amore, nato sotto gli occhi vigili del Grande Fratello Vip, cresce e matura ogni giorno di più. I due amano ridere e scherzare insieme, prendendosi in giro con video divertenti e ironici. Giulia e Pierpaolo hanno sfilato alla seconda serata del Festival del Cinema di Venezia e sul Red Carpet hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno lasciato tutti senza parole quando sono arrivati sul Red Carpet di Venezia. La conduttrice e influencer ha scelto un abito bianco di Atelier Eme, tempestato di paillette che le dessero luce e movimento. Ha deciso, poi, di accompagnare il look con un lunghissimo e molto pomposo soprabito bianco, che ha ricordato a molti fan una nuvola bianca. Per i capelli ha deciso di osare con un "wet look", rendendo i capelli bagnati e il trucco molto concentrato sugli occhi, sui toni dell' "espresso make up", molto di tendenza negli ultimi giorni. Pierpaolo, invece, è andato sul sicuro con uno smoking semplice, ma sempre elegante e intramontabile, soprattutto quando è Giorgio Armani lo stilista che l'ha disegnato.

Il bacio sul Red Carpet

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati un bacio molto passionale sul Red Carpet e i fan erano entusiasti del loro amore, arriva fino al Festival del Cinema di Venezia. Il vestito di Giulia ha catturato decisamente l'attenzione per le dimensioni e la bellezza, ma i fan, alla vista dell'abito bianco di lei e dello smoking nero di lui, non ha potuto non pensare immediatamente: «A quando il matrimonio?»

