Giulia Salemi, preparativi in corso per Venezia: «Il marchese si è addormentato»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Venezia. I due ex gieffini sono approdati nelle scorse ore e sono in corso i preparativi per apparire al meglio per la serata e l'arrivo sul red carpet, o quasi. Perché in effetti, mentre Giulia Salemi è alle prese con trucco e parrucco, Pierpaolo Pretelli sembra dedicarsi a tutt'altro.

La scenetta comica sui social ha fatto divertire i fan.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli le ruba i jeans: «Mi ha detto che gli piacevano... questa cosa mi preoccupa»

Giulia Salemi: «Ho trovato un modo per non dormire con la bocca aperta»

Nelle immagini condivise dall'influencer si può notare l'impegno di parrucchiere e make up artist mentre si dedicano alla sua messa a punto.

A differenza della sua fidanzata, infatti, i suoi preparativi non richiedono lo stesso tempo, complici il trucco, se presente, meno evidente e meno complesso e nessuna acconciatura particolare da realizzare.

«Il marchese si è addormito», ha scritto Pierpaolo Pretelli su Instagram commentando il suo pisolino durante i preparativi. Sugli outfit dei due, per il momento, ancora nessuna novità.

