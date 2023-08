Giulia Salemi rientra dalle vacanze: «Ecco come smaltisco le bruschette mangiate in Calabria»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono rientrati dalle loro vacanze estive che hanno raccontato ai follower tramite storie, post, video e reel, alle volte davvero divertenti. L'influencer e l'ex gieffino, ora, dovranno riabituarsi ai ritmi non vacanzieri e soprattutto di città. Quindi, Giulia ha pubblicato una storia Instagram in è in palestra insieme a Pierpaolo: i due, ormai, sono inseparabili e, nonostante una presunta crisi di alcuni mesi fa, sembrano essere più innamorati che mai.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha pubblicato una storia Instagram in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due si trovano in palestra e l'influencer mostra ai suoi follower come stia sudando durante il duro allenamento. Poi, Giulia scrive: «Sono commossa, ecco come smaltisco le bruschette mangiate in Calabria».

In seguito, Giulia riprende con il suo smartphone anche Pierpaolo, altrettanto sudato, i due ridono e lei dice: «Non ci credo davvero, anche perché io non sudo mai».

Le vacanze estive di Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono davvero goduti queste vacanze estive.

