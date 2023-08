Giulia Salemi e l'emozione per i delfini: «Li ho visti per la prima volta e mi sono commossa»

di Redazione web

Giulia Salemi, in questo momento, si trova in Calabria dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer posta moltissimi video, foto e reel dei suoi momenti di relax e nelle ultime storie Instagram, l'ex opinionista del GfVip ha raccontato ai suoi follower l'incredibile emozione che ha vissuto quando, durante un'uscita in barca, alcuni delfini hanno cominciato a saltarle accanto.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Il mare di un azzurro cristallino, la scia della barca a vela e in lontananza un branco di delfini che si divertono a saltare le onde prodotte dal motore dell'imbarcazione. È questo uno degli ultimi video pubblicati da Giulia Salemi nel proprio profilo Instagram. L'influencer è in Calabria, precisamente a Palmi ed è riuscita a documentare la meraviglia naturale. L'influencer ha, poi, scritto: «Piango... è la prima volta nella mia vita che vedo i delfini ed è stata un'emozione incredibile. Calabria mi stai regalando delle esperienze uniche».

Le vacanze di Giulia Salemi

Giulia Salemi, in questo momento, si trova in Calabria ma ha trascorso le vacanze estive in altri luoghi.

