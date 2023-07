Giulia Salemi e la dolce dedica per il compleanno di Pierpaolo Pretelli: «Tu sai»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. Ormai, i due influencer fanno coppia fissa da diversi anni e a farli incontrare è stato il GfVip: dopo essere usciti dalla casa più spiata d'Italia, non si sono più lasciati. L'ex velino ha compiuto 33 anni e la sua fidanzata, per l'occasione, gli ha dedicato un romantico video che ha, poi, postato su Instagram e delle dolci parole.

Il post Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui augura buon compleanno al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due sono in barca e si scambiano tenere effusioni, sorridendosi a vicenda. L'influencer, quindi, scrive: «Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi... buon compleanno amore mio, tu sai», aggiungendo un cuore rosso. Pierpaolo, quindi, ha risposto: «Cuoricino mio».

A febbraio, la coppia ha attraversato una breve crisi, tanto che, l'influencer, durante una diretta del GfVip aveva detto che non avrebbero nemmeno passato insieme la festa di San Valentino. Poi, i due si sono chiariti e ora, Giulia e Pierpaolo sembrano essere più innamorati che mai.

Le vacanze di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo le loro vacanze estive e hanno visitato varie località italiane e non. I due influencer, infatti, prima sono stati in Costiera Amalfitana, poi, a Saint-Tropez, hanno trascorso alcuni giorni in Grecia e, infine, hanno festeggiato il compleanno di Pierpaolo a Capri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 16:57

