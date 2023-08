Giulia Salemi terrorizzata dall'insetto, il commento di Francesco Oppini lascia tutti sorpresi: «Quando entri in un locale e...»

di Redazione web

La fobia per gli insetti ti porta a correre così veloce che pur di scappare andresti dall'altra parte del mondo. Lo sa bene Giulia Salemi che, in un reel pubblicato da fidanzato Pierpaolo Pretelli, la si vede scappare a gambe levate alla vista di un insetto.

Immaginando una scena simile, Pierpaolo ha scritto che la scena ripresa è pari a «Quando entri in un locale e incontri il tuo ex». Ma per Francesco Oppini, la situazione è ancora più simile ad un altro episodio, e centra la mamma Alba Parietti. Ecco di cosa si tratta.

Il video comico

Nel video comico, Giulia Salemi, di rientro dalla spa, in ciabatte a accapatoio, si è accorta di un insetto su un gradino.

Il commento di Francesco Oppini

«Quando entro in un locale e vedo mia madre», così Francesco Oppini ha paragonato la scena a quella di Giulia Salemi che scappa impaurita dall'insetto.

A specificare i fatti, però, è la stessa ex gieffina che ha scritto: «Voi non avete visto ma il signorino me l'ha lanciato con il piede, ha preso vita ed ha iniziato a volare verso di me».

