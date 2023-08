Giulia Salemi, il rimedio contro il doppio mento: «Le proviamo tutte»

di Redazione web

Giulia Salemi ha il doppio mento? Probabilmente no, ma secondo l'influencer prevenire è sempre meglio che curare. Infatti, nelle ultime stories di Instagram ha condiviso con i suoi fan il suo segreto di bellezza per migliorare il contorno del viso ed evitare la «pappagorgia».

Pierpaolo Pretelli, al suo fianco, senza parole per la scena: poi la gag tutta da ridere.

Giulia Salemi e la pappagorgia

«Della serie 'le proviamo tutte', ho compato questa maschera all'acido ialuronico e all'aloe vera per il doppio mento. Vedremo se funziona. Mi raccomando è importante: dovete fare gli esercizi ogni giorno se no vi trovate con la pappagorgia», ha detto Giulia Salemi spiegando il nuovo prodotto di bellezza che usa per ridurre le possibilità di insorgenza del doppio mento.

«Io non mi esprimo più: ho finito le parole», ha commentato il fidanzato al suo fianco, però poi costretto a provare altrettanto il prodotto.

