Giulia Salemi: «Ho trovato un modo per non dormire con la bocca aperta»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno concluso le loro vacanze estive che li hanno portati a viaggiare moltissimo e a visitare tantissime località italiane e non. Ora, l'influencer e l'ex gieffino si stanno preparando ad affrontare nuovi progetti lavorativi e, soprattutto, stanno organizzando tutto per il Festival del Cinema di Venezia che comincerà il prossimo 30 agosto e terminerà il 9 settembre.

Giulia, quindi, mostra ai suoi follower come si prepara per il mese di settembre e, poi, svela loro anche un piccolo trucchetto per la notte.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi è la protagonista indiscussa delle ultime storie pubblicate da Pierpaolo Pretelli. L'influencer, infatti, in tenuta sportiva (indossa un top bianco e dei leggins fucsia), sta allenando le braccia seguendo un faticoso tutorial (da quanto si evince dall'espressione sul suo viso), su internet.

Pierpaolo, prendendo in giro la fidanzata, scrive: «Bisogna trovare la giusta motivazione» e Giulia riposta il video nelle sue storie aggiungendo: «Preparandomi ad affrontare settembre».

L'influencer, infatti, starebbe lavorando a diversi nuovi progetti che, però, non riguarderebbero né la radio, che ha lasciato a fine marzo, né il Grande Fratello, di cui non sarà più opinionista. Giulia aveva dichiarato che si sarebbe dedicata al mondo social e ad altri programmi per far crescere sempre di più la propria carriera.

Il trucchetto di bellezza di Giulia Salemi

Lavoro a parte, Giulia Salemi è una che ci tiene davvero al benessere del suo corpo e della sua pelle e, inoltre, per lei, la qualità del sonno è fondamentale. Quindi, l'influencer svela ai suoi follower l'unico modo che ha trovato per non dormire con la bocca aperta.

La storia è davvero buffa: Giulia si sta sottoponendo a un trattamento di bellezza e sul viso ha una maschera di tessuto con sopra un unguento bianco. La showgirl scrive: «Ho trovato il modo per non dormire con la bocca aperta», secondo i fan, riferendosi anche ai video esilaranti pubblicati da Pierpaolo che in vacanza, ogni qualvolta si addormentava, la riprendeva.

