Mostra del Cinema di Venezia 2023, gli outfit da sogno di Malika Ayane e Caterina Murino

Malika Ayane si è appena esibita alla cerimonia d'apertura di Venezia 80 sulle note de Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Con la sua voce, si è dato ufficialmente il via alla Mostra del cinema 2023 che ha visto Charlotte Rampling presentare il Leone d'Oro alla carriera a Liliana Cavani, prima donna a ricevere il premio.

Tanti sono i volti del mondo dello spettacolo che hanno fatto il loro approdo nella città dell'amore e tanti ancora sono i vip attesi nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Venezia 2023: il red carpet

Il direttore artistico di Venezia 80, Alberto Barbera, e la madrina di quest'edizione, Caterina Murino, insieme sul red carpet d'inaugurazione hanno conquistato i fan. Gli abiti in Giorgio Armani per la serata fanno da padrone ai look dei maggiori artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo.

Anche Edoardo Leo, per la presentazione fuori concorso del film «L'ordine del tempo» di cui è tra i protagonisti, ha scelto di indossare un tuxedo nero di Giorgio Armani, così come l'attrice Anna Ferzetti, in occasione del red carpet del film «Comandante», moglie di Pierfrancesco Favino.

Tra i grandi ospiti della serata c'è anche Matteo Salvini che si è detto «emozionato e felice».

