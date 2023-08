Kanye West, pantaloni abbassati con la moglie Bianca Censori sul taxi a Venezia. Kim Kardashian «imbarazzata» per la foto equivoca

di Redazione web

Kanye West è stato paparazzato con la moglie Bianca Censori a Venezia. Alcuni momenti del loro giro in barca sono diventati virali e nelle ultime ore sono tantissime le ipotesi che girano sul perché il famoso artista stesse con il lato B in bella mostra.

Kim Kardashian, ex moglie del rapper, pare sia molto imbarazzata dall'accaduto e si è detta preoccupata per l'immagine che l'ex marito e padre dei suoi figli stia dando in Italia. Ma scopriamo cosa è successo.

Scandalo a Venezia

Kanye West e sua moglie Bianca Censori hanno fatto molto discutere l'opinione pubblica per gli outfit indossati a Firenze negli scorsi mesi, mentre oggi, tornano a far parlare di loro con una clip in barca che è già virale.

Nelle immagini, l'artisa ha il volto per metà coperto e un look molto scuro per distinguersi nella folla. I paparazzi, però, hanno rubato alcuni scatti dei due, a bordo di una barca, in quello che i maliziosi sostengono fosse un momento privato.

Scoperto con i pantaloni abbassati e, complice la giusta inquadratura, molti credono che si sia trattato di un attimo di intimità che si sarebbero concessi alle porte di Venezia.

Kanye West spotted getting topped off in Italy by wife Bianca Censori. 😳‼️ pic.twitter.com/0a7vaPprTE — DramaAlert (@DramaAlert) August 29, 2023

Una fonte vicina a Kim Kardashian avrebbe dichiarato al The Sun: «Kim è così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca. Come spiegherà tutto ai bambini? È imbarazzata per lui: sta girovagando a piedi nudi con lo champagne per strada, qualcosa chiaramente non va. È difficile per lei perché non appena pensa di poter andare avanti, succede qualcosa del genere e lei si ritrova in quella situazione. È come se ogni volta che Kanye e Bianca fanno queste cose ricordassero a tutti di quando era lei a stargli di fianco in abiti attillati e succinti».

