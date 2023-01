Kanye West ha sposato Bianca Censori, una sua dipendente. Chi è la nuova moglie (che assomiglia molto a Kim Kardashian)

Sono passati solo due mesi dall'ufficializzazione del divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian, ma il rapper non avrebbe perso tempo e si sarebbe già risposato in segreto. La nuova moglie di Ye (è così che si fa chiamare da qualche tempo West) è l'architetto Bianca Censori, da alcuni anni dipendente di Yeezy, il suo marchio di moda.

Kanye West e Bianca Censori, il matrimonio segreto

Secondo quanto riportano diversi media Usa, tra cui Tmz, i due si sono scambiatile gli anelli nuziali in una cerimonia intima a Los Angeles e sono stati visti con le fedi al dito poco dopo all'hotel Waldorf Astoria di Beverly Hills. Nonostante la cerimonia, tuttavia, l'unione non sarebbe legale perché la coppia non risulta aver depositato un certificato di matrimonio. Nessuno dei due per ora ha voluto commentare.

Chi è Bianca Censori

Non è chiaro da quanto tempo Kanye West e Bianca Censori si frequentino, ma l'architetto, come si apprende da LinkedIn è entrata a far parte dell'azienda Yeezy nel novembre 2020 ed è indicata come capo architetto. Non ha un profilo Instagram ufficiale (mentre nelle ultime ore ne sono apparsi numerosi a suo nome, nessuno autentico), ma dalle fotografie circolate sul web è impossibile non notare una grande somiglianza tra Bianca e Kim Kardashian: entrambe dalla carnagione olivastra e dalle forme generose.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 09:34

