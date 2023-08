Kardashian, incidente estivo per True e Psalm. Fan preoccupati: «Cosa è successo?»

di Redazione web

Khloe Kardashian ha condiviso una foto della figlia True, 5 anni, e del nipote Psalm, 4 anni, gesso al braccio. Il piccolo, figlio di madre surrogata di Kim Kardashian e Kanye West, ha anche un tutore legato ad un busto.

Ma cosa avranno combinato? «Si sono divertiti questa estate», ha risposto la sorella minore delle tre Kardashian. I fan preoccupatissimi, però, si sono allarmati chiedendo le condizioni di salute dei due cuginetti. Ecco cosa è successo.

Kim Kardashian, il taglio di capelli non convince i fan: «Uguale a tua sorella Kourtney»

Kylie Jenner ammette di aver rifatto il seno, ma confessa: «Me ne pento, spero che Stormi sia più forte»

Estate movimentata in casa Kardashian

L'estate in casa Kardashian prosegue a gonfie vele. Tra divertimento e sorrisi stampati in volto, cambi di look e il solito sfarzo in mostra, i piccoli della famglia si danno da fare con attività e giochi. Tra questi, però, pare che qualcuno non sia finito come sperato, ma con una bella caduta per entrambi che è costata un gesso al braccio sia a True, nata da Khloe Kardashian e Tristan Thompson, sia Psalm West, figlio della più famosa Kim Kardashian e del rapper Kanye West.

Fan preoccupati

«Trampolino e sbarre da scimmie», queste le uniche parole che potrebbero spiegare i fan preoccupati quanto è accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA