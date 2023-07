Kim Kardashian e Tom Brady, l'incontro e il flirt alla festa: cosa ha confessato lei agli amici

di Redazione web

Kim Kardashian e Tom Brady si sono incontrati a una festa esclusiva negli Hamptons a New York, alcune sere fa (più precisamente il 4 luglio) e, nonostante i due si conoscano da vario tempo, alcuni dicono che sia scoccata la scintilla. Sui social circolano già le voci di un possibile flirt tra l'imprenditrice e l'ex giocatore di football americano, anche se, una fonte molto vicina all'ex moglie di Kanye West racconta come stanno davvero le cose.

Kim Kardashian e Tom Brady sono stati invitati all'evento White Party organizzato dall'imprenditore Michael Rubin nella sua casa negli Hamptons. L'imprenditrice e l'ex marito di Gisele Bundchen, come racconta una fonte a People, avrebbero a malapena parlato ma lei, anche dopo la festa, non sarebbe riuscita a togliersi dalla testa il giocatore. La talpa avrebbe detto: «Kim, la sera, ha avuto il coraggio di dire agli amici che ha una cotta per lui. C'è rispetto tra loro ma, al momento, lei è molto concentrata sui figli e sugli affari. È single in questo momento». Insomma, se sono rose fioriranno, anche perché, ultimamente, l'imprenditrice ha collezionato varie delusioni d'amore: prima, la fine del matrimonio con Kanye West e, poi, la rottura con l'attore Pete Davidson.

Gli invitati al party esclusivo

Al White Party esclusivo, oltre a Kim Kardashian e Tom Brady, c'erano anche Beyoncé con il marito Jay Z, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Leonardo DiCaprio e Kendall Jenner.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA