Kim Kardashian super sexy: le foto dei suoi nuovi bikini

Kim Kardashian da sempre infiamma i suoi milioni di follower con scatti hot. Ma questa volta gli ultimi scatti pubblicati su Instagram sembrano aver diviso i suoi fan. Il motivo?

L'influencer e regina dei reality a stelle e strisce ha pubblicato le immagini della sua nuova linea di bikini che, come riportato in diascalia, a breve saranno disponibili sul mercato. Ma gli scatti super sexy non hanno convinto tutti...

La sorella più famosa delle Kardashian, dopo la separazione Kanye West, è tornata a investire il proprio tempo su i tanti progetti da impreditrice digitale (e non solo) quale è. E, sfruttando il fatto di avere ben 361 milioni di follower su Instagram, spesso pubblica in anteprima i modelli di costumi da bagno della sua attività. Bikini che risaltano al meglio le sue forme esplosive e che, inevitabilmente, fanno perdere la testa al suo pubblico.

Ma questa volta la nuova linea di costumi del suo brand, pronta al lancio, non ha convinto proprio tutti. Kim Kardashian appare tutta ricoperta di olio, lucida e irresistibile. Con lei altre splendide modelle e modelli con fisici scolpiti. Ma a far discutere sono i materiali utilizzati e la scelta del vestiario utilizzato negli scatti.

«Questi bikini fetish sono troppo», scrive un utente indignato. E nonostante i commenti positivi siano tantissimi, quella voce di dissenso non resta l'unica. In pochi minuti, infatti, sono spuntati come funghi messaggi contro la scelta fatta dall'influencer: «Sembri fatta di plastica», dice un hater. «Con 40 gradi sotto il sole, il costume di pelle è ideale per sudare ancor di più», fa eco un'altra utente. Chissà, poi, se in negozio in tanti la penseranno come la fan, o se andranno a ruba come spera accada la stessa Kim...