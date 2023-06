Kim Kardashian: «Il caos è il mio elemento naturale, dopo la separazione sento una nuova me»

di Redazione Web

La separazione, il co-parenting, il ruolo di mamma, la carriera come avvocato in difesa delle persone ingiustamente incarcerate e di come riesca a tenere tutto sotto controllo perché come dice lei: «il caos è il mio elemento naturale». Kim Kardashian ritratta in una veste sensuale, ma anche divertita, dal fotografo Rafael Pavarotti con lo styling di Ibrahim Kamara, è la protagonista del nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 27 giugno (e di cui è stata fornita un'anticipazione).

L'influencer e star dei reality a stelle e strisce si racconta in un dialogo a cuore aperto con la scrittrice Chiara Barzini. Sul set è emerso anche l'amore di Kim per l'Italia, di cui ne celebra la bellezza attraverso la scelta di tre personalità italiane (Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò) come protagoniste della campagna del suo brand SKIMS.

Nell'intervista Kim parla di famiglia e di emozioni, di come cambi la prospettiva sulle proprie madri quando si diventa genitori e di quanto lei apprezzi solo ora quanto fatto da sua madre domandandole spesso come abbia fatto a gestire 6 figli, 6 grandi personalità.

Kim prende molto sul serio la sua carriera da avvocato: «Sulla lotta per la riforma della giustizia penale americana, sul rapporto dell'America con la pena di morte e sui casi di incarcerazioni ingiuste - dichiara -. Quando mi occupo di qualcosa voglio sempre prendermi il tempo necessario per conoscere la persona che voglio aiutare.

Quando, poi, le viene chiesto come abbia gestito la separazione da suo marito, Kim risponde: «Penso che a un certo punto devi arrenderti al fatto che non avrai l'ultima parola e non potrai dire la tua verità. Ma io ho avuto l'ottimo esempio dei miei genitori e questo mi ha aiutata. Mi fa venire voglia di essere un esempio anche per i miei figli». Dall'intervista emerge una nuova Kim. «Sento che c'è una nuova me, è vero. Prima la mia sicurezza derivava dal fatto di avere un partner di cui mi fidavo molto. Quando questo accade, si tende a perdere contatto con il proprio istinto. Ora mi trovo in un momento in cui voglio solo fare la cosa giusta».

