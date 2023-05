«Voglio il lato B naturale più grande del mondo», ma l'allenamento troppo duro costringe l'influencer a letto: troppo il dolore

di Redazione web

La modella brasiliana e Dj Vanessa Ataides vuole avere il lato b più grande del mondo e nulla potrà fermarla dal raggiungere il suo obiettivo, neanche il suo corpo che rischia di collassare a causa degli estenuanti allenamenti a cui si sottopone per arrivare ad avere la circonferenza dell'anca pari a 130 cm (quasi 20 cm in più rispetto al lato b di Kim Kardashian).

Sui suoi canali social, dove vanta oltre 500mila follower, Vanessa Ataides mostra quotidianamente i suoi allenamenti e i suoi fan sono rimasti molto impressionati. Andiamo a vedere il durissimo allenamento a cui l'influencer si sottopone giornalmente.

Il durissimo allenamento

Vanessa Ataides è determinata ad ottenere il suo obiettivo: avere il sedere più grande al mondo, con una circonferenza dell'anca di oltre 130 cm. L'allenamento a cui si sottopone, tuttavia, preoccupa i suoi follower perché veramente estremo.

Sveglia all'alba

La modella ha dichiarato di svegliarsi ogni mattina alle 4 per dare inizio al suo primo allenamento: una lunga sessione di esercizi in palestra con gli attrezzi. Gli esercizi mirano a tonificare i glutei e le gambe, e, inoltre, sono intensificati dall'aggiunta di pesi per aumentare la potenza dell'esercizio.

Dopo questo primo allenamento, la 37enne si dedica a una lunga corsa di 4 km per poter sfogare lo stress accumulato in palestra.

L'influencer ha dichiarato che i suoi allenamenti la portano a stare molto male fisicamente, ma che non ha intenzione di smettere perché vuole arrivare ad avere il sedere più grande del mondo.

«Ho difficoltà durante l'allenamento perché sento molto dolore alla schiena e alle ginocchia - ha rivelato Vanessa Ataides -. A volte il dolore dura tutto il giorno e può essere così intenso che non mi alzo dal letto, rischio così di perdere un giorno di allenamento. Non posso permettermelo».

La preoccupazione dei follower

Vanessa Ataides mangia da sei a otto pasti ogni 24 ore nel tentativo di costruire muscoli e aiutare il suo corpo a riprendersi dopo gli allenamenti. Inoltre, utilizza molto gli integratori e assume molte proteine per definire i muscoli.

I suoi follower si sono spesso preoccupati per lei, ma la modella brasiliana non ha intenzione di fermarsi finché non raggiungerà il suo obiettivo.

