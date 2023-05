Kim Kardashian in lacrime in The Kardashians 3: «Mi ha tradita...». La rivelazione nella nuova stagione

di Redazione web

Kim Kardashian è tornata con una nuova stagione del suo reality "The Kardashians", giunto alla terza stagione in America. Le prime puntate sono già andate in onda e sono ricche, come sempre, di drammi familiari e momenti esilaranti. Kim si è aperta molto nella prima puntata con la madre Kris Jenner, alla quale ha raccontato come ha vissuto il divorzio dall'ex marito Kanye West, ora conosciuto con il nuovo nome Ye.

L'imprenditrice americana ha rivelato che è stato il momento più duro della sua vita perchè si è sentita attaccata dai media e la persona che avrebbe dovuto proteggerla era, invece, intenta a infangare il suo nome spargendo falsi rumors alla stampa americana. Di chi si tratta?

Kim Kardashian si sfoga con la madre

Kim Kardashian non è riuscita a contenersi e nelle prime puntate della terza stagione di The Kardashians si è sfogata con la madre per come si è evoluta la situazione con il suo ex marito, il rapper americano Ye, conosciuto precedentemente con il nome Kanye West.

I due hanno divorziato nel 2021 e la pratica ha tenuto banco per molti mesi, la stampa americana è stata molto aggressiva con Kim e lei ha sofferto molto. Kanye le aveva promesso che l'avrebbe protetta da rumors ingiusti contro di lei, ma i media americani non si sono risparmiati, accusandola di non essere una buona madre, tantomeno una buona moglie e di essere solo un'arrampicatrice sociale.

I mesi dopo il divorzio sono stati un susseguirsi di pettegolezzi sulle nuove possibili fiamme di Kim Kardashian e l'imprenditrice americana non era stata in grado di capire da dove provenissero questi rumors.

Chi mette in pericolo la reputazione di Kim?

Kim Kardashian è venuta a scoprire che è stato l'uomo che lei ha amato per molti anni ad averla tradita con la stampa, infangando più e più volte il suo nome e attribuendole aggettivi che non le spettavano, solo per il piacere di vederla in difficoltà.

Kim racconta in lacrime come ha passato questi momenti dove nessuno le era amico. «La mia unica forza sono stati i miei figli», ha raccontato l'imprenditrice che, ancora una volta è riusciuta a tirarsi su e a continuare per la sua strada, pensando solo al bene della sua famiglia.

