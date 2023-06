Kourtney Kardashian incinta e sexy, mostra il pancione su Instagram: «La mia dolce estate»

di Redazione web

Kourtney Kardashian è incinta del suo quarto bambino che aspetta dal marito Travis Barker, batterista dei Blink-182. La sorella di Kim Kardashian ha annunciato al suo sposo che sarebbe diventato papà, durante un concerto della band e il video, in cui l'imprenditrice tiene in mano un grande cartellone con scritto «Sono incinta», ha fatto il giro del web e dei social. Nell'ultimo post che Kourtney ha pubblicato su Instagram ha mostrato per la prima volta il suo pancione.

Il pancione di Kourtney Kardashian

«La mia dolce estate». È questa la didascalia che Kourtney Kardashian ha utilizzato nell'ultimo post Instagram pubblicato. L'imprenditrice, tra una foto e l'altra ha postato anche un selfie allo specchio in cui, con un bikini verde mela, mostra il suo bel pancione. Il bambino che avrà da Travis Barker è per lei il quarto figlio, infatti, Kourtney è diventata mamma già tre volte: i suoi figli (Mason, Penelope e Reign) sono nati dalla relazione con l'ormai ex compagno Scott Disick.

L'influencer, come da lei più volte dichiarato, desiderava tanto avere un figlio da Travis e coronare, quindi, il loro sogno d'amore.

Kourtney Kardashian e i social

Kourtney Kardashian, come del resto anche le sorelle, è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta 223 milioni di follower che la seguono per rimanere sempre aggiornati su ciò che fa e, ora, anche sulla sua quarta gravidanza.

