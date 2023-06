Kourtney Kardashian in lacrime per colpa di Kim (e Dolce e Gabbana): «Mette affari prima della famiglia»

di Redazione web

Nel nuovo episodio di "The Kardashian" viene finalmente spiegata da dove nasce la frattura tra Kim e Kourtney. Le due sorelle, infatti, non hanno passato un bel periodo: il loro rapporto è a rischio e finalmente è stato spiegato il motivo di questo allontanamento. I fan più accaniti della famiglia Kardashian si erano accorti dei rapporti giunti ai ferri corti, ma nell'ultimo episodio di The Kardashian, Kourtney Kardashian si confida con la sorella Kendall Jenner e scoppia in lacrime. Andiamo a vedere che cosa è successo tra le due.

Kourtney scoppia in lacrime

Kourtney Kardashian si è confidata con la sorella Kendall Jenner sulla faida con la sorella Kim Kardashian. Tutto è nato durante il matrimonio di Kourtney con il batterista dei Blink 182, Travis Barker. I due si sono sposati a Portofino e tutti gli invitati erano vestiti in Dolce&Gabbana, compresi gli sposi. Durante quell'occasione, Kourtney aveva notato uno strano atteggiamento da parte della sorella Kim che, in seguito, ha avuto una lunga conversazione con gli stilisti italiani Stefano Dolce e Domenico Gabbana.

Pochi mesi dopo, Kim Kardashian è volata a Milano, durante la settimana della moda per presentare la sua nuova collezione in collaborazione, proprio con Dolce&Gabbana.

La sorella Kourtney si è sentita tradita perché «Kim ha preferito gli affari alla famiglia. Mi ha chiamata solo per parlare della collaborazione tra lei e Dolce&Gabbana dopo che è stata finalizzata, piuttosto che chiedermi prima cosa ne pensassi. L'estetica della sua collezione è la stessa che c'era al mio matrimonio: "Living La Dolce Vita"». Kourtney non è riuscita a controllarsi ed ha iniziato a piangere perché per l'ennesima volta si è sentita messa da parte dalla sorella Kim per motivi economici.

D'altro canto, l'opportunità di collaborare con un brand così prestigioso come Dolce&Gabbana era troppo importante e Kim non poteva rifiutare.

Ai fan non resta che attendere il nuovo episodio per vedere se le due sorelle sono riuscite a trovare un punto d'incontro o se sono rimaste ancora ai ferri corti.

