Kourtney Kardashian e l'immagine nuda sul vestito. I follower la attaccano: «Sei ridicola»

La moda e l'arte che si intrecciano. Ci ha provato Kourtney Kardashian, ma il suo tentativo sembra non essere andato a buon fine. La 43enne moglie di Travis Barker ha pubblicato le foto del suo look ispirato alla pittura classica. Sul vestito è raffigurato il dipinto di una donna nuda. E i oltre 200 milioni di follower si sono scatenati: «Sei ridicola».

I commenti social

Il vestito indossato dalla Kardashian è griffato Balmain. A far scattare le critiche è soprattutto la parte anteriore del vestito, nel quale è impressa la stampa di una donna nuda, con i seni in vista. «Se questa è moda, io non la capisco», le scrive un utente che con il suo commento ha ottenuto più di 2.700 'lke'. Un altro scrive: «Hai tutti i soldi del mondo e ancora non riesci a comprare una cosa giusta». E ancora: «Questo vestito mi mette a disagio. La parte posteriore è ok, ma quella davanti...».

