Kourtney Kardashian, la sorella di Kim si trasforma in Marilyn Monroe: il siparietto sexy su Instagram

Marylin Monroe è da sempre icona di stile e seduzione. E così anche Kourtney Kardashian, sui social network, ha voluto imitare la bomba sexy di Hollywood, vera e propria icona degli anni '50. La sorella di Kim Kardashian ha condiviso con i propri follower degli scatti davvero hot in cui mette in mostra le sue curve avvolte da una lingerie rosa chiaro, mentre promuove il suo ultimo prodotto della linea Lemme Sea.

La trovata pubblicitaria

La star dei reality show a stelle e strisce non è nuova a mettere in risalto su Instagram il suo lato più sexy e hot. E così nel suo ultimo post ha voluto omaggiare Marilyn con delle pose provocanti che mettono in mostra il suo davanzale. Una scollatura esplosiva che ha infiammato i suoi tanti fan che hanno fatto notare come sporgendosi qualche centimentro in più, in favore di obiettivo, avrebbe mostrato tutto. Ma il motivo della sua trovata è tutto da ritrovare in una questione pubblicitaria. Kourtney Kardashian, infatti, ha da poco lanciato sul mecato una nuova linea di prodotti all'insegna della gommosità. E anche nel suo ultimo post promuove la sua gamma di vitamine e integratori. Una trovata pubblicitaria che comunque ha fatto breccia nei suoi follower...

Gli effetti benefici

La moglie del batterista dei Blink 182, Travis Barker, nella didascalia spiega gli effetti benefici del suo prodotto: «Rende la pelle e i capelli radiosi, regolarizza la tiroide e supporta tutto il sistema immunitario». Ma non solo: «Mantiene il cervello in salute, supporta il metabolismo energetico e la digestione, supporta la salute di ossa, denti e muscoli! Tutto reso ancor più gustoso dal sapore alla menta», spiega Kourtney. «Irish Sea Moss è una delle piante più potenti e rientra nella categoria dei supercibi ricchi di minerali che ha naturalmente 92 dei 102 minerali di cui il corpo umano ha bisogno».

Dopo il prodotto per la vagina

Il suo ultimo prodotto arriva dopo l'uscita della linea Lemme Purr di Kourtney, progettata per rendere più fresche le parti intime di una donna. «Una soluzione gommosa per la salute della vagina», scriveva in uno degli ultimi post, «

prodotta con probiotici studiati clinicamente per sostenerne gusto, odore e freschezza, completi di estratto di ananas per una maggiore dolcezza. La tua gattina lo adorerà».

