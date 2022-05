Travis Barker e Kourtney Kardashian, tutta la famiglia allargata a Portofino per il matrimonio

Travis Barker e Kourtney Kardashian: al terzo sì, a Portofino, c'è tutto il clan Kardashian-Jenner. Il matrimonio, celebrato anche in Italia, ha visto la presenza di tanti parenti e amici. E non potevano mancare le sorelle di Kourtney: Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner.

Il batterista dei Blink-182 e l'influencer si erano già scambiati il fatidico sì negli Stati Uniti, prima a Las Vegas e poi a Santa Barbara. Poi, però, hanno voluto fare le cose in grande: nella splendida cornice di Portofino, con Dolce & Gabbana che hanno firmato gli abiti per la cerimonia per gli sposi e per i loro parenti più stretti. Oltre al clan Kardashian-Jenner al gran completo, presenti anche Mark Hoppus con la moglie Skye, Fedez con la moglie Chiara Ferragni, e i figli che Travis e Kourtney hanno avuto da precedenti relazioni.

