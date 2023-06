Kendall Jenner, prova costume superata: bikini hot e abito trasparente, ecco quanto costa il suo outfit

di Redazione web

L'estate è appena iniziata e Kendall Jenner ha sicuramente superato la prova costume. Sono giorni che la modella posta foto di servizi fotografici e scatti mentre è in vacanza, mostrando ai suoi oltre 290 milioni di follower il suo fisico tonico e molto in forma.

Kendall Jenner è la modella più pagata al momento e la più ricercata, ma lei preferisce portare avanti pochi progetti e ha deciso di non sfilare più per qualche tempo. La modella, in questo momento, si trova in vacanza e il suo outfit è semplice: bikini. Andiamo a vedere quali sono alcuni dei bikini più hot della super modella americana, sorella di Kim Kardashian.

Kendall Jenner, il costo dell'outfit mozzafiato

Durante la sua ultima vacanza in Costa Azzurra, Kendall Jenner ha mostrato a tutti come si può essere eleganti e sexy allo stesso tempo.

Il bikini super hot è del brand della sorella, Kim Kardashian, Skims: un bikini perizona blu scuro che poco lascia all'immaginazione, dal costo di 90 euro. Sopra al costume da bagno, la super modella ha deciso di mettere un maxi vestito lungo trasparente di Louisa Ballou Heatwave da 409 euro e una maxi borsa estiva di Bottega Veneta da oltre 2600 euro.

Kendall Jenner sa perfettamente come rendere interessante e di tendenza anche un semplice bikini, anche se i fan commentano: «Con il tuo fisico statuario, ti sta bene tutto».

Insomma, prova costume superata per Miss Jenner (non che ci fossero dubbi) che potrà godersi le vacanze estive con il suo nuovo fidanzato, Bad Bunny.

