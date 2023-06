Kendall Jenner è incinta? Spunta un dettaglio nel trailer (ma non si vede la risposta). Il gossip infiamma i fan

di Redazione web

Kendall Jenner è una delle modelle più famose del mondo. Oltre ad essere sempre protagonista di vari gossip per le sue storie d'amore con cestisti di NBA o rapper, è anche molto seguita sui social: su Instagram conta 290 milioni di follower. Proprio i suoi fan hanno notato un particolare, durante un episodio della serie tv sulle Kardashian, che ha fatto insospettire il mondo del web: Kendall Jenner diventerà mamma?

Al momento, il cuore di Kendall Jenner batte per il rapper Bad Bunny con il quale è impegnata da qualche mese. I due appaiono spesso in pubblico e, tra una partita di basket e un concerto, non si nascondono più agli occhi indiscreti dei fan. Nel trailer della serie tv che racconta la vita delle sorelle Kardashian, alla top model 27enne viene chiesto: «Come sta andando la tua gravidanza?». La risposta della modella non viene mostrata e per questo i fan non sanno se il quesito riguardi il cavallo di Kendall oppure il suo presunto bambino.

Kendall Jenner e le pressioni della mamma

Più volte, sempre nella serie tv "The Kardashian", mamma Kris Jenner aveva chiesto a Kendall quando volesse diventare madre e lei aveva risposto: «È la mia vita. Non so se sono pronta per tutto questo.

