Reggiseno addio, la moda (sexy) che fa impazzire i vip ma che è odiata dai "nip": benvenuti copri capezzoli

La moda ha, ormai, sdoganato il concetto di tabù: oggigiorno (quasi tutto) è considerato lecito. Ecco, quindi, che i vip oltre oceano lanciano nuove tendenze fashion che possono piacere... o anche no. Ad esempio, ultimamente, è molto in voga l'utilizzo dei copricapezzoli, un accessorio che è apparso in varie passarelle di tutto il mondo ma che le star internazionali proprio non disdegnano. Addio, quindi, al buon vecchio e fidato reggiseno, accessorio che, però, le persone "comuni" non lascerebbero mai andare. La moda dei copricapezzoli ha fatto innamorare i vip ma stranire i nip.

La moda dei copricapezzoli

Ultimamente, molte attrici, modelle o cantanti sono apparse sulle passerelle o palchi di vari Paesi del mondo indossando solo la propria biancheria intima o i copricapezzoli. Questa moda, che da molti è ritenuta un po' eccessiva, sarebbe, invece, vista come un ulteriore emancipazione da parte della donna che non ha problemi a mostrare il proprio corpo. Questo accessorio sexy è uno dei preferiti di moltissime vip, come ad esempio, Kendall Jenner, Victoria De Angelis, passando per Nicki Minaj, Lady Gaga e Miley Cyrus.

Il trend ha conquistato tutti e nell'era in cui il messaggio del body positivity è fondamentale, i copricapezzoli sembrano essere "un'arma" in più per dichiarare l'accettazione del proprio corpo.

I commenti sui copricapezzoli

I copricapezzoli sono un accessorio che in molti, pur cercando di farlo, non comprendono proprio. Ad esempio, alcuni utenti sui social scrivono: «Ma per favore, ci mancava solo questa! Il prossimo step quale sarà? Togliersi le mutande?», «L'anno prossimo tutti nudi, mi raccomando...» oppure ancora «Il buon gusto è definitivamente morto e sepolto».

