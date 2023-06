Kendall Jenner e il look (quasi) nudo con due fiori come copricapezzoli. Ma non è come sembra

Kendall Jenner e i look (quasi) nudo: ma non è come sembra. Il vestititno nero indossato durante la serata di ieri dall'influencer e modella ha un dettaglio del tutto inaspettato e particolare. Si tratta di un effetto ottico che ha lasciato tanti fan sbalorditi dalla scelta di mostrarsi a seno scoperto con due fiori come copricapezzoli. Ma la verità è un'altra: scopriamo insieme di cosa si tratta.

L'illusione ottica di Kendall Jenner

La rich girl della famiglia Kardashian ama osare con i suoi look e non ha problemi a mostrarsi in deshabillé ai suoi follower su Instagram.

Kendal Jenner ha, infatti, pubblicato una serie di stories su Instagram con un mini abito nero che pare non abbia un corpetto a coprire il seno. L'abito dello stylist Dani Michelle è, invece, un sapiente tubino nero con un effetto ottico molto particolare. A rendere questo vestito davvero speciale è la scollatura.

Quelli che potrebbero essere dei copricapezzoli a forma di fiore, in realtà sono proprio tulipani, ma delicatamente cuciti su un decoltè color carne che copre il corpo in un gioco di trasparenze.

In altre parole: il corpetto c'è, ma non si vede!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 13:26

