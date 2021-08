Kendall Jenner fa le vacanze in Italia e si innamora di Ponza. La "dichiarazione" social: «Loved you!»

Kendall Jenner per le sue vacanze ha scelto l’Italia. L’imprenditrice, modella e socialite Kendall Jenner, appartenente al clan Kardashian e con un account Instagram seguito da 184 milioni di follower, ha postato dal suo account Instagram alcuni momenti della sua vacanza nel Belpaese, mentre si gode il mare di Ponza.

Kendall Jenner fa le vacanze in Italia e si innamora di Ponza

Kendall Jenner è in Italia per le vacanze. Kendal Jenner, potente imprenditrice e socialite con milioni di follower, è in barca nei mari italiani del Belpaese assieme al fidanzato, il cestista Devin Booker, soprannominato DBook. I due sono stati avvistati qualche giorno fa a Porto Cervo e il loro viaggio continua, dato che Kendall ha recentemente condiviso dalle stories del suo account uno scorcio della bellissima isola di Ponza seguita da un “Loved you”.

Kendall Jenner e Devin Booker hanno reso pubblica da poco la loro relazione, ma sembra che I due abbiano intenzioni serie. Secondo quanto riportatane le indiscrezioni infatti la Jenner sarebbe incinta e in attesa del suo secondo figlio, dopo la nascita tre anni fa della sua primogenita, Stormi Webster.

Intanto fra moda e social Kendall si sta per lanciare in una nuova attività imprenditoriale, a breve infatti si terrà il party di lancio della sua marca di alcolici, la “818 Tequila”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA