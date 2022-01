Arriva l'ondata di gelo, guardate come lo affronta Kendall Jenner FOTO

Kendall Jenner si prepara all’ondata di gelo in arrivo. Mentre gli esperti prevedono un ulteriore abbassamento delle temperature (in Italia previsto un weekend con impulso freddo dai Balcani: temperature in calo su tutta l'Italia e gelate al Centro-Nord) la modella influencer Kendall Jenner in vacanza sulle nevi di Aspen, in Colorado, trova un modo tutto suo per... difendersi dal freddo.

Leggi anche > Sanremo 2022: svelata la nuova scenografia firmata Castelli

Kendall Jenner ad Aspen (Instagram)

Kendall Jenner si difende dal gelo

Si prevede un brusco abbassamento delle temperature e Kendall Jenner ha trovato un modo per proteggersi dal gelo. La modella e influencer da 214 milioni di follower è in vacanza in montagna ad Aspen, in Colorado, e nel giardino della villa di cui è ospite ha voluto fare un regalo ai suoi numerosissimi fan. La sorellina di Kim Kardashian infatti si è fatta fotografare mentre indossa, nonostante la neve, un micro bikini che lascia davvero poco all’immaginazione e un tocco di classe, un paio di pelosi stilvali tipo Moon Boot di marca Miu Miu.

Kendall ha corredato il post, che naturalmente ha fatto il pieno di like e commenti entuisiastici da parte dei fan, con un’umoristica didascalia: «Win Woof – ha scritto - ha detto bagni di neve!». Wim Hof, soprannominato “The Iceman” è uno sportivo olandese noto per la sua capacità di resistere a lungo alle basse temperature gelide.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA