GFVip, Sonia Bruganelli e le critiche a Lulù Selassiè: «Fare il reality con i complici…»

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, torna a parlare di Lulù Selassie. Già in passato Sonia aveva espresso qualche dubbio sulla storia d’amore fra la principessina e il fidanzata Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

GFVip, Sonia Bruganelli e le critiche a Lulù Selassiè

In una diretta Instagram Sonia Bruganelli ha parlato del rapporto fra Manuel Bortuzzo e la fidanzata Lulù Selassiè: «Lui – ha spiegato durante una diretta, rispondendo alle domande dei follower - non potrà mai vincere il GF perché secondo me ora Lulù ha Manuel dentro… E credo che le personalità si vedano quando sono sole. Quando abbiamo visto Manuel cambiare tanto? Quando è andato via Aldo, che era il suo punto di riferimento. Abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, un altro punto di riferimento. Perché poi ci sono persone che a noi possono piacere o non piacere, ma che hanno carisma e forza e ne danno agli altri. Anche il gruppo di Raffaella ha patito la sua uscita, perché lei ha una grande personalità».

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste al GFVip

L’opinionista del GFVip ha poi fatto una critica Lulù, “aiutata” nel suo precorso oltre che dal fidanzato anche dalle sorelle Clarissa e Jessica: «Quando Manuel, che è la sua conquista, uscirà dalla casa, per lei comunque sarà un pò un trofeo che porta con se. E lui se lo sta facendo fare... E credo che questa cosa se fossi il genitore di Manuel mi darebbe fastidio. Vorrei vederla senza Manuel e senza Jessica, perché lei ha avuto prima due, poi ancora due salvagenti. Diciamo che fare il Grande Fratello con dei complici è molto più facile che farlo da sola».

Lulù Selassié

