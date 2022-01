Paolo Fox, l'Oroscopo del weekend: ecco i segni zodiacali più fortunati

Paolo Fox condivide l'Oroscopo per il weekend del 21-22 e 23 gennaio 2022 con il pubblico e i telespettatori de I Fatti Vostri su Rai 2. Un momento molto atteso nella settimana perché il noto astrologo assegna le stelle della fortuna a tutti i segni zodiacali e dà consigli per affrontare al meglio il fine settimana. Ecco chi saranno i più fortunati che potranno godere di cinque stelle.

L'OROSCOPO DEL WEEKEND DI PAOLO FOX

GEMELLI Due stelle al segno dei Gemelli questo fine settimana. Oggi e domani attenzione, qualcuno frena la vostra voglia di esplorare il mondo. Domenica giornata giusta per l'amore.

ARIETE Due stelle anche al segno dell'Ariete. Il contatto con gli altri è importante, ma non con chi vi contraddice e vi fa arrabbiare. Attenzione ai conflitti in famiglia, soprattutto quelli tra genitori e figli. Domenica recupero.

CANCRO Tre stelle al Cancro. Molto presto avrete una missione da compiere, specie in amore. A volte siete presenti, a volte assenti. Quando vi gira bene siete amanti e amici ideali. Partite in ombra nel weekend, meglio domenica.

LEONE Tre stelle anche al segno del Leone. Secondo Paolo Fox dovete recuperare a livello fisico, ma è un periodo in cui potete fare qualcosa di più e rimettervi in gioco in un ruolo diverso.

PESCI Tre stelle al segno dei Pesci per questo fine settimana. Non siete al massimo e vi impigrite. È un modo che usate per difendervi. La settimana è andata bene, nel weekend un piccolo calo.

BILANCIA Quattro stelle al segno della Bilancia. In questo fine settimana guadagnate un incontro. Domenica giornata giusta, anche se dovete fare delle scelte per il futuro. Attivatevi per progetti che partiranno a marzo.

SCORPIONE Quattro stelle anche al segno dello Scorpione. Weekend più tranquillo dopo giorni di mancanza di sonno. Forse per problemi d'amore, ma non è escluso che sia altro a togliervi il sonno.

CAPRICORNO Quattro stelle anche al segno del Capricorno. Siete delle rocce e chi si aspetta una carezza sbaglia: il Capricorno che ama è presente ed è la cosa più bella. Starete accanto a chi ha bisogno questo weekend.

TORO Cinque stelle al segno del Toro, che nel weekend recupera dopo una settimana sottotono. Dovete, tuttavia, ancora superare un po' di fatica in casa. Attenzione se dovete riparare qualcosa, vi faranno perdere la pazienza.

VERGINE Cinque stelle Paolo Fox le dà anche al segno della Vergine, baciato dalla fortuna in questi giorni. Parlate d'amore questo weekend anche se siete riservati.

SAGITTARIO Cinque stelle anche al segno del Sagittario. Volete fare delle cose belle con il partner. Godete di buone stelle nel weekend.

ACQUARIO Cielo di forza per l'Acquario che vanta cinque stelle. Momento importante per risolvere qualche problema personale. Nei sentimenti è il momento giusto per farsi notare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:30

