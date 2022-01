L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 17 gennaio: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana e la consueta classifica. In diretta dallo studio de I Fatti Vostri l'astrologo interpreta le previsioni delle stelle per la settimana che va da lunedì 17 gennaio e dispensa consigli per i segni zodiacali. Ecco tutte le posizioni, dalla dodicesima alla prima. Il podio potrà contare su un maggiore favore degli astri.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

TORO Al dodicesimo posto della classifica troviamo il segno del Toro, che potrà andare incontro a qualche disagio con il Sole in Acquario. Situazione di conflitto se ci sono persone che non digerite.

SCORPIONE La settimana inizia con una Luna interessante per lo Scorpione - all'undicesimo posto - ma la parte centrale è un po' pesante. Alcune discussioni potrebbero riguardare il lavoro e la famiglia o semplicemente siete annoiati. Mantenete la calma.

LEONE Al decimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Leone. Risentite di un piccolo scombussolamento questa settimana. Volete farvi notare perché siete egocentrici e guai a chi non vi osserva.

BILANCIA Al nono posto il segno della Bilancia. A volte vi sentite soli a fare le vostre scelte perché volete che la persona amata incida di più, abbia più peso nel quotidiano. A volte per non perdere il vostro equilibrio state zitti. Parlate.

GEMELLI Il segno del Gemelli è all'ottavo posto della classifica. Dovete divertirvi altrimenti impazzite. Cercate una distrazione, anche d'amore, ma non avete bisogno di cercare amori alternativi se siete divertiti e soddisfatti.

VERGINE Settimo posto per il segno della Vergine. In questi giorni avete una bella capacità di azione. Avrete una proposta molto presto. Le giornate migliori verso la fine di questa settimana.

CANCRO A metà classifica, al sesto posto, il segno del Cancro. Non escludete i sentimenti, ma risparmiate qualcosina perché potrete avere qualche problema economico. In amore dite la vostra se siete sicuri di non rovinare tutto.

ARIETE Al quinto posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno dell'Ariete, che può guardare al futuro con ottimismo rispetto al passato. C'è ancora un po' di nervosismo, ma a metà settimana arriva una conferma, soprattutto nella vita privata.

ACQUARIO Il Sole entra in Acquario e questo sarà molto positivo. Il segno sfiora il podio questa settimana piazzandosi al quarto posto. Forza e fortuna vi assistono; un po' di tensione, ma non perdete il contatto con la realtà.

SAGITTARIO Al terzo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Sagittario. Conta per voi fare un viaggio nei sentimenti e con la mente. La parte centrale della settimana è molto interessante.

PESCI Un bellissimo secondo posto in classifica per il segno dei Pesci, che entro aprile potrà cogliere un'occasione nei sentimenti. Vi sentite liberi e l'amore vi cercherà.

CAPRICORNO Al primo posto della classifica c'è il Capricorno. Per Paolo Fox avete tutto: amore, vita, arte e posia.

