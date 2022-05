Met Gala 2022, la reunion Kardashian-Jenner ruba la scena a tutti

Met Gala 2022, il ritorno in presenza e al 100% fa impazzire tutti. Centinaia di vip noti in tutto il mondo hanno calcato il red carpet a New York, compresi Fedez e Chiara Ferragni, ma la scena è stata rubata da una sola famiglia, seppur allargata.

Leggi anche > Chiara Ferragni: «Periodo deprimente nel 2015, ero in una relazione che non funzionava»

Per la prima volta ai Met Gala, infatti, c'è stata una 'reunion' completa della famiglia Kardashian-Jenner. Kris Jenner ha ammesso di essersi emozionata nel vedere «tutte le mie ragazze insieme all'evento». Kourtney Kardashian, 43 anni, Kim Kardashian, 41, Khloé Kardashian, 37, Kendall e Kylie Jenner (26 e 24), erano tutte presenti all'evento. Per Kourtney si è trattato del primo Met Gala in assoluto, accompagnata dal neo-marito, il batterista Travis Barker, ma a rubare la scena è stata sicuramente la sua sorella più famosa.

Kim Kardashian, accompagnata dal nuovo fidanzato Pete Davidson, si è presentata infatti con un vestito identico a quello indossato da Marilyn Monroe nella storica occasione in cui la diva di Hollywood, nel 1962, cantò 'Buon compleanno' a John Fitzgerald Kennedy. Particolarmente degno di nota anche l'outfit, decisamente audace, scelto da Cara Delevingne. Sul red carpet anche Elon Musk, reduce dalla recente acquisizione di Twitter, accompagnato dalla madre, Maye. Nella parata di stelle c'è anche spazio per un'assenza pesantissima, quella di Rihanna. La popstar, in procinto di partorire, è sempre stata una presenza fissa e quest'anno ha fatto mancare i suoi outfit, sempre chiacchieratissimi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA