Al Metropolitan Museum of Art di New York le stelle più luminose dello showbiz internazionale hanno rischiarato il red carpet dell'evento fashion più importante dell'anno, che coniuga arte, moda e beneficenza. Ecco look d'effetto delle star: il tema della sera era White Tie & The Gilded Age, ossia, lo stile sontuoso degli anni tra il 1870 e il 1900, l'età dell'oro americana.