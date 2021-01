Il mentalista Francesco Tesei e lo show via Zoom: «A me gli o cchi. Vi farò uscire dalla scatola»

«La sensazione è quella di essere inscatolati, viviamo fra quattro mura e nell’incertezza su tutto. La scatola è la metafora di una condizione alla quale ci siamo dovuti abituare. Senza contare che, come in una specie di matrioska, passiamo dalla scatola del computer a quella della televisione». È presto detto il titolo del suggestivo, nuovo show di Francesco Tesei, il più celebre mentalista italiano: The Box. L’idea spunta (ovviamente) nella testa dello showman romagnolo per resistere al blocco di ogni attività: «Lo show The Human si era fermato a febbraio 2020, i teatri chiusi. Avevo addirittura cominciato a scrivere un romanzo ambientato in futuro distopico orwelliano. Alle possibilità online non ci credevo più di tanto». E invece. «Ho dato retta agli amici, ho contattato i fan sui social e ho fatto delle prove». E funzionava, spiega l’uomo capace di indovinare cosa stai pensando armato di pochi oggetti, delle sue conoscenze statistiche e di una logica implacabile. L’idea - on line da domani alle 21 - è collegarsi al sito e acquistare un accesso su portale Eventbrite (35 euro) e via Zoom di godere di un’ora di show in diretta. «Sono previsti solo 48 accessi oltre a me perché così in una sola schermata ci si può vedere tutti. L’accesso non è singolo ma per nucleo familiare. Il segreto dello show è l’interattività, come lo era sul palco». La soddisfazione, per il mentalista divenuto popolare su Sky e tv generaliste, è soprattutto questa: «Mi giungono messaggi di ringraziamento dalla gente per come ho saputo farla uscire dalla scatola». E il futuro? «Chissà, penso che i teatri possano ripartire in autunno. Ma per saperlo con certezza, più che il mentalismo serve la magia». Milano sarà tapa obbligata: «Qui esordii in teatro, al Litta, anni fa. Negli stessi giorni, al mitico Derby, conobbi Aldo Marangoni, che è ancora il mio manager».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 06:25

