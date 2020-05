Non solo Fiorello, oggi festeggiano il compleanno anche Claudio Baglioni, Laura Pausini e tanti altri vip

Fiorello compie 60 anni, auguri allo showman più amato della tv

che oggi ha festeggiato i 60 anni. Il. Personaggi dellodel panorama italiano condividono la stessaNello stesso giorno sono uniti diversi famosissimi del mondo della musica come, ma anche l'ex proprietario dell'Intere il velistaIl 16 maggio del 1951 nasceva a Roma Claudio Baglioni, star della musica italiana, icona del nostro paese e ormai prossimo alla settantina. Lo stesso giorno nel 1974 veniva al mondo invece Laura Pausini, cantante amatissima in tutto il mondo che da Faenza è riuscita a farsi strada nel mondo della musica partendo dal suo successo sanremese La Solitudine. Il 16 maggio nel mondo della musica nel 1977 ha dato i natali anche aa Galatina, mentre il collegaè nato nel 1968.Il 16 maggio del 1960 a Catania nasceva lo showman Fiorello che dopo il successo del Festival di Sanremo di appresta a bissare la sua seconda edizione con il collega e amico Amadeus. Stessa data e stesso anno di nascita per, una regista e sceneggiatrice italiana romana, e per, ex moglie di Cecchi Gori che ha visto i sui natali nella città di Parenzo.Anche il mondo dello sport in questo giorno ha visto nascere alcune stelle: Giovanni Soldini, l'ex velista nato a Milano nel 1966 e l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti nato a Bosco Chiesanuova nel 1945.