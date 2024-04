Margherita Buy a Belve: «Il sesso per me non è una priorità». Il nudo con la Ferilli e la frecciatina a Paola Cortellesi

di Redazione web

Margherita Buy è tra gli ospiti di Belve nella puntata di questa settimana e dona a Francesca Fagnani una immagine completamente diversa di sé: accantonando la sua proverbiale timidezza, l'attrice gioca in attacco e con grande ironia rivela alcuni aspetti nascosti del suo carattere, a cominciare dal sesso. «Mai stata una priorità», dice Buy, mentre degli spinelli fumati in adolescenza aggiunge: «Ce ne facevamo tantissime, anche la mattina, con tanto di svenimenti in classe».

Margherita Buy a Belve

Sul suo rapporto con il sesso, quando la Fagnani le chiede «lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?», Margherita Buy con velato imbarazzo risponde: «Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo». A quel punto la Fagnani chiosa: «non è una sua priorità» e la Buy conferma: «No, non è mai stata una priorità».

Il nudo con la Ferilli e la frecciatina alla Cortellesi

Sulla vergogna che l’attrice prova nel girare le scene di nudo, Fagnani ricorda a Buy di quando «con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa!» e l’attrice racconta: «Meno male che lei ce l’aveva! Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere». Fagnani, scherzando, insiste: «Ah, c’era una degustazione!», «Sì, però devo dire che è stato un bacio bellissimo.

Poi Margherita Buy scherza sul fatto di essere l’attrice italiana più premiata del cinema italiano e di voler continuare ad esserlo, ma quando Fagnani le chiede ««però adesso rischia di essere superata dalla Cortellesi, che ha ricevuto 19 candidature al David», ci tiene a precisare: «Intanto non gliel’hanno ancora dato!» e infine si tiene stretto il proprio primato specificando: «Sta’ buona, non è che li danno tutti a lei, come attrice, sono per il film… non facciamo confusione!».

