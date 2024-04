Lory Del Santo: «Finii in carcere in una vicenda di droga. Gianni Agnelli? Mi amava perché lo incitavo. Sono morta coi miei figli»

di Redazione Web

Lory Del Santo ospite di Belve nlella puntata in onda il 23 aprile in prima serata su Rai Due. Povertà assoluta, carcere, ricerca del successo, rapporti con i potenti, sono solo alcuni degli argomenti toccati dall'attrice e regista nell'intervista con la conduttrice Francesca Fagnani. Del Santo ha anche parlato del dolore per la morte dei figli: «Sono morta, per questo non soffro».

L'amore con Gianni Agnelli

«Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto», Del Santo ricorda di Gianni Agnelli, con cui ha avuto una lunga frequentazione. «Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare..., no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti». La regista si autodefinisce una persona simpatica e rivela che incitava così l'imprenditore: «Dai ce la farai!» Fatto che ha sorpreso Fagnani, che le ha chiesto scherzando: «Lei diceva 'dai ce la farai' a Gianni Agnelli?» Lory conferma: «Certo, mi amava anche per questo».

Ha riferito anche episodio divertente in relazione ai suoi rapporti amorosi è quello dello spasimante che a Parigi le ha letteralmente rovesciato addosso 100 milioni di lire.

Non ha mai fatto la escort

Francesca Fagnani le ha domandato anche se abbia mai fatto la escort.

Il carcere, un capitolo sconosciuto della sua vita

Il carcere ha particolarmente segnato Lory, che è finita dentro, secondo lei, per uno scambio di persona in una vicenda di droga. «Ho passato dieci giorni in carcere - racconta - Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l'avessi incontrata». All'incontro, la donna non l'ha riconosciuta e le accuse sono cadute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA