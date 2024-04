Francesca Fagnani, no al generale Roberto Vannacci a Belve. Il futuro in Rai: anche lei passa al Nove?

di Redazione web

Francesca Fagnani rifiuta il generale Roberto Vannacci a Belve. Questa l'ultima indiscrezione lanciata da Dagospia. Mancano le ultime due puntate al termine della stagione televisiva del programma di Rai2 e le sorti per l'anno prossimo sono incerte con il passaggio della conduttrice a Discovery (anche lei) sempre più possibile.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Belve non divora la concorrenza

Fagnani rifiuta Vannacci a Belve

Secondo le indiscrezioni pare che alla conduttrice sia stato chiesto più volte di intervistare il generale Vannacci.

Carla Bruni, la mamma dopo l'intervista a Belve: «Nella mia famiglia si litiga. Io assente? Ho cresciuto figli liberi»

Secondo quanto si legge su Dagospia il generale avrebbe fatto sapere a Fagnani che sarebbe voluto essere suo ospite e lei abbia risposto «no grazie». Che la giornalista non ammiri troppo il generale è cosa nota, basti pensare che durante l'intervista a Bruni quando è uscito il nome del generale ha preferito non soffermarsi troppo su di lui.

Gli ospiti

Per quanto riguarda la prossima puntata di belve che andrà in onda il 23 aprile sappiamo già i nomi di due ospiti: Mara Maionchi e Margherita Buy del terzo non v'è certezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA