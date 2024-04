Belve, Francesca Fagnani attaccata dal musicista dopo una battuta: «Blasfema, dentro hai Satana»

Dopo le polemiche sulle interviste a Matteo Salvini, Fedez e Francesca Cipriani, l'ultima puntata di Belve, andata in onda il 16 aprile 2024, ha visto come intervistate Simona Ventura, Ilenia Pastorelli e Marcella Bella ma ha scatenato una serie di polemiche sulla conduttrice del programma di Rai Due, Francesca Fagnani, accusata in rete da un musicista di essere stata blasfema e di avere “dentro Satana”.





La battuta di Francesca Fagnani

Il motivo è quello di aver in qualche modo fatto una battuta su un altro programma della tv pubblica, ovvero A Sua Immagine. Ma che battuta avrà mai potuto fare la conduttrice? E, questo musicista che l'ha accusata, su quali basi ha imputato alla Fagnani di essere stata blasfema? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:25

