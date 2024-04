Fabrizio Corona nudo su Instagram, i social si scatenano: «C'è chi ha zoomato e chi mente»

di redazione web

«50 anni e come mi godo la vita» scrive Fabrizio Corona su Instagram immortalandosi completamente nudo a bordo vasca in una spa all'aperto. L'ex re dei paparazzi, che non ha mai avuto problemi a mostrarsi come mamma l'ha fatto, sfida la censura Instagram immortalandosi senza censurare nulla. Inevitabili i commenti social su chi invidia la sua vita e chi ci ha scherzato su.

Fabrizio Corona nudo

Negli utlimi giorni Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé dopo l'ospitata a Gurulandia, a tre giorni dall'uscita della puntata speciale con Fedez stesso.



E dopo una lunga settimana di lavoro quale modo migliore per rilasssarsi se non in un a bella Spa. Ovviamente tutto condiviso sui social e in stile Corona, quindi lusso sfrenato e provocazioni: Corona si immortala completamente nudo, ma grazie ai tatuaggi e a i riflessi dell'acqua riesce a mascherare, anche se non benissimo, le parti basse. Tra i commenti ironici il iù diverte è sicuramente quello che dice: «C'è chi ha zoomato e chi mente».

