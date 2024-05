Christian Di Martino è sveglio, il poliziotto accoltellato a Lambrate respira autonomamente e risponde alle domande

di Redazione Web

Christian Di Martino sembra aver superato il peggio. L'agente di polizia ha ripreso finalmente conoscenza dopo l'aggressione avvenuta alla stazione di Lambrate (Milano) giovedì scorso. Di Martino, 35 anni, è ricoverato all'ospedale di Niguarda.

Come sta Christian Di Martino

Il poliziotto aggredito, dopo aver rischiato la vita, adesso è sveglio, gli hanno tolto il tubo per la respirazione, respira autonomamente, risponde correttamente alle poche domande che gli vengono fatte. È quanto apprende l'Ansa da fonti informate.

La vicinanza di Meloni

«'Forza Christian!'. L’urlo di vicinanza degli allievi agenti per il vice ispettore Christian Di Martino, che in queste ore sta lottando per la vita in ospedale dopo l’aggressione subita alla Stazione Lambrate di Milano. Siamo tutti con Christian». È quanto scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Linkedin rilanciando un video che mostra un gruppo di allievi agenti manifestare in coro la loro solidarietà per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nei giorni scorsi a Milano.

Salvato grazie alla prontezza dei colleghi

Solo «la prontezza degli agenti presenti» ha «impedito che l'azione» di Hasan Hamis «giungesse a consumazione», ossia che uccidesse il viceispettore della Polizia Christian Di Martino, e «solo il tempestivo intervento chirurgico» ha «scongiurato» la morte, «pur essendo il Vice Ispettore ancora in pericolo». Lo scrive il gip di Milano Lidia Castellucci nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per il marocchino che la sera di due giorni fa ha ferito gravemente a coltellate il poliziotto, evidenziando anche la «versione edulcorata» che il 37enne ha reso nell'interrogatorio dicendo di essersi sentito «accerchiato ingiustamente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA