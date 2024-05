Sinner numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: lo scenario (possibile) dopo l'eliminazione di Djokovic a Roma

di Redazione Web

Jannik Sinner nuovo numero uno al mondo anche senza giocare il Roland Garros? È una possibilità concreta. L'italiano potrebbe sfruttare il momento negativo di Djokovic, eliminato al terzo turno di Roma a sorpresa in due set da Tabilo. Il serbo, uscito ai quarti di finale nel 2023, ha perso punti importanti in classifica e potrà difendersi dal sorpasso solo raggiungendo la finale ai French Open. Per Sinner serve però un'altra coincidenza favorevole.

Sinner nuovo numero 1 al mondo se...

Se Sinner dovesse restare fuori dal Roland Garros per infortunio, dovrebbe "gufare" anche Daniil Medvedev per raggiungere il numero 1 senza scendere in campo. Di certo non una pratica nello stile di Jannik, ma alla fine è solo una questione di punti.

Dunque, oltre a Djokovic eliminato prima della finale a Parigi, per vedere Sinner in vetta il russo non dovrebbe vincere le prossime 12 partite, laurendosi campione sia a Roma (vincitore nel 2023), che al Roland Garros.

Come sta Sinner

In ogni caso, Sinner sta continuando il suo programma di recupero, senza intenzione di accelerare i tempi. Il tennista italiano si sta allenando nel tecnologico J-Medical, il centro di riabilitazione della Juventus a Torino. Insieme a lui dalle scorse ore ci sarebbe anche Matteo Berrettini. La prossima settimana sarà decisiva per capire se Sinner potrà partecipare al secondo Master dell'anno.

